Leserbrief : Elektronische Akte muss Pflicht werden

Datenschutz

Es ist eine Schande, dass in Deutschland der Datenschutz so falsch verstanden wird. Wäre die digitale Krankenakte verpflichtend, hätten alle Patienten die Chance, überall adäquat behandelt zu werden. Die Information hierüber muss vordringlich erfolgen. Es kann nicht sein, dass ein Patient – egal in welchem Zustand er sich befindet – Angaben zum Beispiel über Operationen und Medikamente machen muss, die schon länger zurück liegen. Die Info hat er gar nicht mehr, obwohl sie oft lebenswichtig ist.