Leserbrief : In Krisen-Zeiten brauchen wir Macher an der Spitze

In Krisen-Zeiten brauchen wir Macher an der Spitze

Olaf Scholz

Danke an Werner Kolhoff für seine deutlichen Worte zum Gesamtauftritt unseres Kanzlers. Leider hat Herr Scholz gewohnheitsmäßig wieder nur mit leeren Phrasen wie „Wer Führung will, bekommt sie mit mir ...“ seinen eigenen Machtkampf betrieben.

Das Problem besteht in unseren Augen darin, dass man derzeit in Deutschland einfach alles aussitzen darf, schweigen darf, reden darf, ohne etwas zu sagen, oder berechtigte Vorwürfe mit Phrasen wie „erinnere mich nicht“ etcetera einfach negieren darf. Ungestraft. Verantwortung ist für manche nur ein Wort aus dem Duden. Was schlimmer ist: Man kommt bestens damit durch!