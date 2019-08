Gesundheit : Arzneimittel auf Weltreise

Zu den Artikeln „Apotheker schlagen Alarm: Viele Medikamente nicht lieferbar“ und „Wenn den Apothekern die Pillen ausgehen“ (TV vom 6. August) schreibt Dr. Ursula Schöffling:

Wie kann es sein, dass schätzungsweise mehr als 80 Prozent unserer Arzneimittel und Wirkstoffe im Ausland und überwiegend in Asien produziert werden? Dort gelten zwar die gleichen Qualitätsanforderungen wie bei den hier ansässigen Unternehmen, doch eine wirksame Kontrolle der Hersteller ist viel schwieriger und in Ländern wie China und Indien nicht durchweg gesichert. Wirkstoffe mit Qualitätsmängeln können auf diese Weise in die legale Lieferkette gelangen. Bedenkliche Verunreinigungen bei Heparin-Präparaten oder beim Blutdrucksenker Valsartan erschreckten in jüngster Zeit die Patienten. So werden Wirkstoffe für Antibiotika aus Kostengründen fast ausschließlich in Indien produziert. Dafür haben sich viele Firmen im Süden Indiens angesiedelt. Pharmakonzerne stellen gern die gewinnbringenden, meist überteuerten neuen Arzneimittel für die Krebstherapie im europäischen Raum her, wenn sie noch unter Patentschutz stehen. Gleichzeitig besteht an der Produktion wichtiger etablierter Mittel, den Generika und billigen Wirkstoffen, kein Interesse. Der SPD-Gesundheitsexperte Professor Dr. Karl Lauterbach nennt das „unethisch“. Schuld an der Situation tragen auch die Krankenversicherungen mit ihrem übertriebenen Sparzwang in Form von Rabattverträgen mit den Herstellern. Lieferengpässe umfassen mehrheitlich die Arzneimittelgruppen Antibiotika, Blutdrucksenker, Krebsmittel, Antibabypillen, Schmerzmittel und einige Impfstoffe.