Leserbrief : Auch den Seelsorgern einmal danken

Missbrauchsskandal

Mit vollem Recht häuft sich die Kritik an der Institution Kirche – diesem immens großen „Apparat“ in Rom mit seiner Machtfülle und dem Aufwand in den Bistümern. Ausdrücklich erwähne ich auch, dass mir der Ausschluss von Frauen aus jedem „Amt“ nicht zeitgemäß erscheint (und noch nie erschien).