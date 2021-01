Soziales : Auf dem Holzweg

Zur Berichterstattung über die Debatte um die Erhöhung des Mindestlohns schreibt Josef Alten:

Ein Dilemma, auf den Mindestlohn angewiesen zu sein. Man schuftet durchschnittlich 168 Stunden im Monat bei 21 Arbeitstagen für ein erbärmliches Salär von 9,35 Euro Stundenlohn (rund 1570 Euro im Montag). Der Mindestlohn soll schrittweise zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro angehoben werden. Bundeswirtschaftsminister Hubertus Heil denkt darüber nach, irgendwann auf 12 Euro zu kommen. Es gibt viele Jobs, als ungelernte Kraft sein Budget aufzubessern. Sei es als Kellner, als Verkäufer oder woanders im Einzelhandel. In der Gastronomie sind „ungelernte Kräfte“ vonnöten, um das Geschäft wirtschaftlich betreiben zu können. Nach dem Lockdown im Frühjahr konnten wir feststellen, dass der Einzelhandel die Preise anpassen musste. Der Friseur wurde teurer, der geliebte Kaffee to go. Selbst der öffentliche Bereich erhöht die Preise schamlos! Der Zweckverband Abfallwirtschaft (ART) stellenweise gleich um 150 Prozent, die GEZ, so geplant, lediglich um 86 Cent, was aber bei allen Haushalten 80 Mio Euro einbringen soll. Dieses wird in den Raum geworfen und ein sogenanntes Gremium des öffentlichen Rechts als Aufsichtsrat nickt es ab! Dabei sitzen in den Vorständen, die dies beschließen, sowie in den dazugehörigen Gremien des öffentlichen Rechts ausschließlich Leute, die sich keine Sorgen um finanzielle Versorgung machen müssen.