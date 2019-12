Politik : Auf der Suche nach Profil

Zur Lage der großen Koalition in Berlin schreiben Ernst Geilenkirchen und Rainer Ludwig:

Die Karikatur von Harm Bengen (TV vom 4. Dezember) bringt es auf den Punkt: Die unverhohlene Drohung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die Durchsetzung der Grundrente vom Verbleib der SPD in der Groko abhängig zu machen, zeigt das wahre Motiv der CDU-Politik; es geht um Machterhalt. Dass sie die Grundrente, der sie vor einigen Tagen zugestimmt hat, jetzt als Druckmittel einsetzt, um die SPD zu disziplinieren, ist schon ein starkes Stück. Wenn sie diesen Beschluss wieder kippen will, falls die SPD nicht mehr Koalitionspartner ist, muss doch die Frage erlaubt sein, warum sie die Entscheidung mitgetragen hat. Es ging AKK und ihrer Partei also gar nicht darum, eine Regelung zur Verbesserung der Lage von Millionen Rentnern zu erreichen, sondern nur darum, die eigene Macht zu sichern. Stand nicht das Wohl der Menschen, für die sie ja regieren soll, im Vordergrund, sondern das der Partei? Ein fatales Zeichen an die Wähler, die ohnehin der Politik der etablierten Parteien misstrauen. Machterhalt und soziale Kälte, das sind wesentliche Merkmale dieser christlichen Partei. Die CDU-Politikerin Rita Süssmuth, von 1985 bis 1988 Bundesministerin für Jugend und Familie, danach für zehn Jahre Bundestagspräsidentin, erklärte kürzlich in einem Interview: „Jesus hätte uns wahrscheinlich aus dem Tempel gejagt, wenn er gesehen hätte, wie wir mit dem C umgehen.“ Die Gesellschaft müsse – so Süssmuth – wieder auf ein moralisch und ethisch gefestigtes Wertefundament gestellt werden und der sozialen Verantwortung gerecht werden. Das gelte nicht nur für Geflüchtete, die bei uns Hilfe suchen, sondern auch für den Umgang mit Armut in unserer Gesellschaft.