Aus dem Jungen wird mal was ...

Zum 90. Geburtstag von Helmut Kohl am 3. April schreibt Margarethe Huschens:

Meine Mutter (Jahrgang 1924) erzählte gerne folgende kleine Anekdote: Sie wohnte als Kind in Ludwigshafen im Ortsteil Hemshof. In der Nachbarschaft lebte Familie Kohl. Die Mütter (also meine Großmutter und Helmut Kohls Mutter) kannten sich gut. Oft sprach letztere über ihren Sohn: „Aus meim Helmutche werd emol was!“ (auf Hochdeutsch: „Aus meinem Helmut wird mal was!“) Womit sie ja auch recht behielt …