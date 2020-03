Verkehr : Aus der Tiefe des Raums

Zum Artikel „Bus- und Bahnfahren kostet ab heute in Luxemburg nichts mehr“ (TV vom 29. Februar/1. März) schreiben Manfred Weishaar und Dr. Karl-Georg Schroll:

Hut ab, wie unser Nachbarland die Problematik der notwendigen Verkehrswende angeht. Der fortschreitende Klimawandel erlaubt schließlich keinen Aufschub zur Umsteuerung. Mögen noch nicht alle erforderlichen Bausteine vorhanden sein, doch stimmt die Richtung. Wie sieht es jedoch bei uns aus? Wir konnten unsere eingegangenen Verpflichtungen keineswegs einhalten. Dabei investierte Luxemburg auch auf deutschem Boden erhebliche Finanzmittel, um die Weststrecke bereits 2019 in Betrieb nehmen zu können. Doch wir haben diese Zielmarke krachend verfehlt! Mit einer geradezu schwindelerregenden Hast wurde nach zweijähriger Arbeitszeit die Höhe der Bahnsteigkante festgelegt! Ob wir noch in absehbarer Zeit mit der Inbetriebnahme rechnen können?

Ich kann mich nicht des Verdachts erwehren, dass auf deutscher Seite selbst marginale Argumente, die eine Verwirklichung des Moselaufstiegs in Frage stellen könnten, bei der Verzögerung eine Rolle spielen.

Als überzeugter Europäer wünsche ich mir im Herzen eines boomenden Wirtschaftsraums im Dreiländereck eine progressivere Planung mit zeitnahen Umsetzungsperspektiven. An den Nahtstellen zum Individualverkehr sehe ich einen großen Investitionsbedarf etwa in Form von kostenfreien Parkhäusern, um einen reibungsarmen Übergang zu ermöglichen. Statt in Lösungen von gestern und vorgestern im Straßenbau zu investieren, halte ich diese erforderlichen Finanzmittel für wesentlich zukunftsträchtiger.

Manfred Weishaar, Gusterath

Der Nahverkehr in Luxemburg (steuerfinanziert, also nicht kostenlos!) wirft große Schatten auf die ÖPNV-Verhältnisse, nicht nur in unserer Region, sondern weit darüber hinaus. Aber die deutsche Denke ist immer die gleiche: hilflos und autozentriert.

Statt jetzt zu überlegen, wie die Pendler nach Luxemburg mit einem im Landkreis Trier-Saarburg abgestimmten ÖPNV-Fahrplan aufgefangen und an das Luxemburger ÖPNV-Netz angeschlossen werden könnten, mutet man es den Gemeinden zu, ihre Flächen für Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Alle wissen, solche Flächen an Bahnknotenpunkten sind knapp, zudem kostet die Errichtung eines oberirdischen Stellplatzes bis zu 40 000 Euro. Wer soll das bezahlen? Das neue, vom Kreis Trier-Saarburg propagierte Bussystem darf daher nicht nur auf den Schülerverkehr abgestimmt sein, sondern muss sich unbedingt den Pendlerströmen zuwenden. Diese Daten sind abgreifbar. Dieses Bussystem muss die Pendler „aus der Tiefe des Raums“ an die Bahnstrecke bringen.

Wenn unbedingt Pendlerparkplätze eingerichtet werden müssen, dann sollten sie entlang der Bahnstrecke, verteilt auf die die dortigen Gemeinden, entstehen, wobei viele Anrainer-Gemeinden schon solche Stellplätze vorhalten.