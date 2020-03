Fußball : Außer Rand und Band

Zum Artikel „An Hopp entzündet sich ein Kulturkampf im Profifußball“ (TV vom 2. März) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Horst Schorle:

Was sich heute in Fußballstadien an Auswüchsen und Feindseligkeiten durch einen teils außer Rand und Band geratenen Mob entlädt, ist über Jahrzehnte gewachsen und zu einem Spiegelbild unserer Gesellschaft und teilweise unserer Kultur geworden. Ich kann mich noch gut an die 1980er Jahre erinnern, als verbal aufgerüstet wurde. Bahn und Busse karrten Fußballfans in die Stadien. Auf der Anfahrt wurden Schlachtrufe einstudiert. Ein gefoulter Spieler der gegnerischen Mannschaft sollte mit „Steh auf Du Sau, du schwule Sau“ attackiert werden. „Reg dich doch nicht auf, das ist die Sprache unserer Zeit“, verharmloste ein Mitreisender mein verständnisloses Kopfschütteln. Christian Hochstätter, ein Spieler von Mönchengladbach, wurde in Karlsruhe nach einem Pokalspiel aufs Ordinärste beleidigt. Jimmy Hartwig wurde wegen seiner Hautfarbe in vielen Stadien verhöhnt. Mitlachen, Verharmlosen und Wegschauen war schon damals die Devise.