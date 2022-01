Politik : Bärenfänger Putin

Kari Putin Foto: tv/Roland Grundheber

Will Wladimir Putin die Ukraine an die Kette nehmen? Bekommt der „russische Bär“ einen Kumpanen aus der Ukraine? Es scheint so, denn wie soll die Nato den massiven Aufmarsch russischer Truppen entlang der ukrainischen Grenze sonst verstehen?

Putin will von der Nato die Zusage, dass die Ukraine nicht Mitglied werden wird. Der neue Kalte Krieg ist in vollem Gange. Was tun? Diplomatie, Drohungen, Sanktionen oder doch einlenken?