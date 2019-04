Stadtentwicklung

Zum Artikel „Zahltag: Bürger erhalten Bescheid nach 47 Jahren“ (TV vom 3. April) schrieb uns Rainer Feilen:

Als ich diesen Bericht gelesen habe, schaute ich auf den Kalender: Nein, es ist nicht der 1. April?!

Fragt sich nur: Wer hat so lange in der Stadt Wittlich geschlafen? Hat Geldmangel die Stadtoberen aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst? So ein Vorgang stelle ich mir eher in einer Bananenrepublik vor, aber scheinbar ist das auch in Deutschland möglich. Jedenfalls mit normalem Menschenverstand ist so was nicht zu erklären.