Leserbrief : Die Kirche kann Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch ändern oder aufheben

Synodaler Weg

Und was ist mit der katholischen Lehre? Außerehelicher Geschlechtsverkehr und künstliche Empfängnisverhütung sind verboten. Das führt dazu, dass bei ungewollter Schwangerschaft meistens in erster Linie die Frau die Leidtragende ist, möglicherweise auch ein dann daraus entstehendes Kind.

Zeitweilig wird die Emanzipation der Frau als Teufelswerk abgetan. Aber haben Frauen und Männer nicht die gleiche geistig/geistliche und soziale Intelligenz? Nach der Bibel erfahren die Apostel das entscheidende Kriterium des Christentums – die Auferstehung – von einer Frau, der Christus auch als Erstes erschienen ist, um Hand in Hand mit den Männern das Evangelium zu verbreiten.

Selbst Papst Pius XI. konnte sich 1930 mit seiner Auffassung in seiner Enzyklika „Casti connubii“ nicht durchsetzen, dass die personale Liebe zwischen den Ehegatten das Wichtigste ist und bleibt. Nach konservativen Päpsten kann eine lehramtliche Tradition nicht unterbrochen werden, da ja sonst der Heilige Geist irren würde.

Doch bei Papst Pius XII. heißt es: „Es wissen alle, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch abändern oder aufheben kann.“ Also,worauf wartet die Kirche noch? Der Vatikan kann froh sein, dass die deutsche Kirche die Aufarbeitung endlich in Angriff genommen hat. Besteht die Aufgabe des Papstes nicht darin, unsere Kirche trotz vieler zu berücksichtigender Unterschiede in den verschiedenen Ländern zusammenzuhalten auf der Basis von Wahrheit, Gerechtigkeit und Nächstenliebe? Oder sollen in erster Linie Menschen ausgeschlossen oder bevormundet werden, die dann schon von selbst gehen – ohne den wissenschaftlichen Fortschritt und die Weiterentwicklung des „pilgernden Volkes“ beachtend – und soll Realitätsverweigerung betrieben werden?