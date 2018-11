Bedenklich

Zum Artikel „Der Mann, dem man nichts übelnimmt“ über den Auftritt von Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker in Trier (TV vom 10./11. November) schreibt Dr. Hans-Günther Lanfer:

Einen Tag vor dem 80. Jahrestag der Pogromnacht, in der auch in Trier die Nazis gegen Juden und deren Einrichtungen wüteten, vergleicht Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker bei seinem Auftritt in der Europahalle laut TV-Bericht vom 10. November den Holocaust, bei dem weltweit über sechs Millionen Juden ermordet wurden, mit dem „Wembley-Tor und holländischen Wohnwagen“. „So hott halt jedes Land sei Schandflecke“, wird das saarländische Urgestein zitiert. „All das darf er, keiner zweifelt daran“, schreibt der Rezensent und zitiert Beckers Leitspruch: „Wemma net lache dät, wärs a traurig.“

Ich selbst habe über Heinz Becker schon viel gelacht. Und ich will auch nicht im Einzelnen abwägen, was Gerd Dudenhöffer als Satiriker, Komiker oder Kabarettist als Kultfigur Heinz Becker alles sagen darf und was nicht (mehr). Man ist nur zu gern nachsichtig, wenn Heinz Becker auf seine Art verbal auch mal über die Stränge schlägt. Doch selbst unter dem Deckmantel eines wie auch immer gearteten Humors ist der zitierte Holocaust-Vergleich angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen an den Juden und angesichts eines wiedererstarkenden Antisemitismus eine inakzeptable Darstellung, die man ihm sehr wohl übelnimmt.

Dr. Hans-Günther Lanfer, Trier