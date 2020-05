Gesellschaft : Beizeiten abgerichtet

Zum Artikel: „,Vergessene Generation’“: Krise trifft die Jugend besonders hart“ (TV vom 20./21. Mai) schreibt Elisabeth Schander:

Im Gegenteil, so manches Kind durfte dadurch eine ganz neue Kreativität entfalten, und ich selbst habe an Sonntagen noch nie so viele glücklich genügsam im Wald laufende und spielende Kinder gesehen wie in den letzten Wochen.