Gesellschaft : Beleidigend, sarkastisch, hasserfüllt

Zu den Artikeln „Eltern sauer: Bordelle öffnen, aber Kinder können nicht zur Schule“ und „Normalbetrieb frühestens nach den Ferien“ (TV vom 6./7. Juni) schreibt Victoria Porten:

Bordelle sollen wieder unter Regelungen öffnen, Schulen sind immer noch beschränkt offen. Doch das, was mich am meisten schockiert hat, waren die Kommentare. Denn als ich nach den im Artikel erwähnten Kommentaren suchte, stieß ich im Netz noch auf viel schrecklichere. Ich kann einfach nicht fassen, wie die größtenteils älteren Nutzer auf Facebook in den Kommentaren rücksichtslos Beleidigungen und hasserfüllten Sarkasmus benutzen. Sprüche wie „gehurt werden kann“ und „Vögeln vor Bildung und Kinderbetreuung“ werden gerne benutzt, ebenfalls verschiedene hasserfüllte Emojis, etwa eine Faust oder ein Mittelfinger. Man kommt sich dort wirklich vor wie im Kindergarten, denn eure Argumente werden definitiv nicht seriöser, wenn ihr wahllos beleidigt und es keinen Lösungsvorschlag gibt.

Neben all den fragwürdigen Kommentaren findet man eine Handvoll gute. So schreibt ein Nutzer: „Es geht nicht um ‚entweder – oder‘, denn Bordelle haben mit der Schulöffnung wenig zu tun und das eine schließt das andere nicht aus.“

Das Problem ist, wie Elternsprecher Reiner Schladweiler in dem Artikel sagt: Schule ist müssen, nicht dürfen. Wenn sich jemand in der Schule ansteckt, geschieht das nicht aus eigener Verantwortung, wie es bei einem Bordellbesuch der Fall ist.

Außerdem, welche Beziehung hat man zu seinem Kind, wenn man es unbedingt wieder in der Kita oder der Schule haben will? Viele Eltern haben derzeit Home-Office und sind gemeinsam mit ihren Kindern zu Hause. Bei den Elternteilen, die in dieser Zeit arbeiten, kann ich es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite finde ich aber, dass unerwartete Dinge in Familien öfter passieren und man als Elternteil in gewisser Weise bereit sein muss, wenn das Kind zu Hause bleiben muss. Da frage ich mich: Seid ihr wirklich bereit, die Verantwortung für ein weiteres Leben zu übernehmen?