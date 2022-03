Leserbrief : Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden

Ukraine-Krieg

Herzlichen Glückwunsch, ihr „freiheitlichen“ Eiferer in Stuttgart und München. Sippenhaft, Verbot der Berufsausübung und Gesinnungsschnüffelei waren Druckmittel der Nazis zur Erzeugung von Einheitsmeinung und totaler Anpassung an das System. Das wollt ihr doch hoffentlich nicht, das passt nicht zur freiheitlichen Demokratie. Die Freiheit der Menschen wird nur an der Freiheit der Andersdenkenden, nicht an der Freiheit der Jasager, der Mit- und Nachläufer und der Hofberichterstatter gemessen. Wischt euch den Schaum von den Lippen und fangt an zu denken, bevor auch noch Bücher der Andersdenkenden verbrannt werden!