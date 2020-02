Gesellschaft : Beschämend, dieses Nichtstun

Zu den Artikeln „Keine Hilfe für schwerstkranke Kinder – und die Eltern verzweifeln“ und „Der Kampf um Hilfe ist entwürdigend“ (TV vom 31. Januar) und zu den Leserbriefen „Eine Herzensangelegenheit“ sowie „Warum wehrt sich niemand?“ (TV vom 12. Februar) schreiben Peter Schabowski und Edmund Bohr:

Es ist beschämend für die reichen Krankenkassen in unserem Land, die Hilfe für schwerstkranke Kinder zu verweigern. Es ist auch das Versagen unserer Politiker aller Parteien, die sich zu diesem Thema lautlos zurückhalten.

Ist von denen wirklich keiner in der Lage, sich für die betroffenen Familien einzusetzen und die Krankenkassen in die Pflicht zu nehmen? Anscheinend sind vielen Politikern so überflüssige Gesetze wie die Kassenbon-Pflicht für ein Frühstücks-Brötchen wichtiger als die wirklichen Probleme unserer Gesellschaft.