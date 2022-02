Leserbrief : Beschämende Haltung im EU-Parlament

Tierschutz

Dieser Satz sagt im Grunde alles und sollte eine ethische Leitlinie für den Umgang des Menschen mit sogenannten „Nutztieren“ sein. Doch die Wirklichkeit nicht nur in der Tierhaltung, sondern auch bei den Tiertransporten innerhalb der EU und in sogenannte Drittländer sieht größtenteils gänzlich anders aus.

Weibliche Rinder, als „Zuchtrinder“ deklariert, und männliche Kälber („Abfallprodukt“ der Milchwirtschaft), in ganz Deutschland und in anderen EU-Mitgliedstaaten „gesammelt“, werden in Südeuropa verschifft. Die Transporträume auf diesen Schiffen sind meist völlig ungeeignet zum Transportieren von Tieren, und viele verletzten sich oder überleben die Qualen des Transportes nicht. Nach der EU-Tierschutztransportverordnung ist ein Transport mit ungeeigneten Schiffen rechtswidrig. Die Verschiffung erfolgt unter anderem in den Libanon, Libyen oder nach Marokko wo die Tiere dann ohne Betäubung grausam geschächtet werden. Und das mit Absegnung der unter anderem zuständigendeutschen Veterinärbehörden, die sich damit der Beihilfe zur Tierquälerei strafbar machen (Ouellen: Prof. Jens Bülte, Strafrechtler Uni Mannheim aus Film „Tiertransporte gnadenlos“ von 2021 und https://www.animal-welfare-foundation.org/projekte/tiertransporte). Rinder, die hier im Überfluss „produziert“ werden, bringen dem Händler im Ausland ein Vielfaches mehr an Gewinn und sind somit ein lukratives Exportgut.