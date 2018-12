Verkehr

Zum Artikel „Lastwagen kippt auf der B50 um - Straße gesperrt“ (TV vom 7. Dezember) erreichte uns diese Zuschrift:

Mit einem simplen Hinweisschild „Unfall“ war die B 50 bei Platten in Richtung Bernkastel-Kues am 6. Dezember gesperrt. Der LBM hatte lediglich eine Straßensperrung eingerichtet, aber leider vergessen, Hinweisschilder für eine mögliche Umleitung aufzustellen.

Wie sollen ortsunkundige Verkehrsteilnehmer erahnen können, in welche Richtung sie fahren müssen, um an den gewünschten Zielort zu kommen?

Die Mitarbeiter des LBM sollten bei künftigen Straßensperrungen auch einmal daran denken.