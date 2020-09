Gesellschaft und Sprache : Besserwisserei der schlimmsten Sorte

Zur Diskussion um Rassismus und politisch korrekte Sprache schreibt Oliver Schuler:

Mein Herz schlägt links, dass ist eine organische Gegebenheit. Meine politische Einstellung schlägt ebenfalls links und das aus Überzeugung. Deutschland hat in der Flüchtlingskrise die Ärmel hochgekrempelt und gezeigt, dass der Humanismus keine Phrase, sondern harte Arbeit ist. Wer es mit Humanismus und Arbeit nicht so hat, der schürt lieber Hass und Angst und befindet sich politisch gesehen eher rechts.

Aber leider gehört es mittlerweile zu meinem Alltag, dass ich als rotglühender Linker in die braune rechte Miefecke gedisst werde. Weil ich schlimme Sachen wie „Zigeunersauce“ oder das böse Wort für Schaumkuss sage, bin ich also ein Rassist? Nein das bin ich ich nicht! Jemanden wegen Kindheitserinnerungen in die rechte Ecke zu schubsen, das ist auch diskriminierend und extremistisch.