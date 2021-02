Gesundheit : Besserwisserei hilft niemandem

Zum Artikel „Ex-Ärztechef kritisiert Impfpolitik: Zu langsam und falsche Priorität“ (TV vom 9. Februar) schreiben Hans Hardt und Monika Brost:

Selbst als Akademiker sollte man die Form wahren. Es wird fast jeden Tag über Corona berichtet. Wahrheit, Glaube, Ärger, aber auch persönliches Engagement finden Widerhall. Ärzte, Pfleger und Betreuer leisten oft übermenschliche Arbeit. Jeder an seinem Platz ist gefordert. Danke!

Die Ausführungen des Hausarztes Dieter Everz halte ich in diesem Kontext für unangebracht und teils beleidigend. Er sagt, dass unsere Regierung bei der Beschaffung des Impfstoffs „Sch… gebaut“ hat – das ist schon von der Redewendung her eine Unverschämtheit.

Es ist eine schwierige Zeit. Vorwürfe, Besserwisserei, Beleidigungen, Zweifel, Halbwahrheiten und dergleichen sollten wir vermeiden. Fehler sind menschlich, manchmal ist Kehren vor der eigenen Tür am besten.

Das persönliche Schicksal von Frau Everz ist bedauerlich, es tröstet auch nicht der Hinweis, dass es vielen Menschen so wie ihr ergeht. Wie wollen wir es den Menschen sagen: Maske tragen, Abstand halten, Fremde meiden.

Als chronisch Lungenkranke und mit nur einer ordentlich funktionierenden Niere zusätzlich zu mehreren anderen seltenen Gebrechen möchte ich mich dann doch auch mal zur Impfpolitik und zur Prioritäten-Liste äußern. Dieter Everz ist vor langer langer Zeit mein Hausarzt gewesen, und wenn es ihn nicht gegeben hätte, wäre ich schon tot. Dankeschön nochmal dafür. Jetzt aber zur Politik: Dass man zuerst die Oldies impft, ist ja in Ordnung, aber es wäre sinnvoller gewesen, erst das Pflegepersonal, wie Altenpfleger/innen, Krankenschwestern, und -pfleger, Ärzte/innen zu impfen. Diese stehen an vorderster Front und sind auch im schlimmsten Fall Überträger.

Aber man kann ja nicht in Politikerköpfe hineinschauen, und da ja auch nicht nur einer entscheidet, der vielleicht ein bisschen Ahnung hätte, sondern viele „Köche den Brei verderben“, war es abzusehen, dass in einer (schon lange erwarteten) Pandemie so manches schief läuft.