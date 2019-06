Katholische Kirche : Betonharte Ignoranz

Zum Artikel „Religionslehrer kritisieren Kirche“ (TV vom 12. Juni) schreibt Monika Wächter:

Die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche ist längst in weiten Teilen der Bevölkerung verspielt. Insbesondere bei den jungen Menschen, denen man nicht mehr mit fragwürdigen, scheinheiligen Moralregeln kommen kann, die die heuchlerischen Klerikalen selbst nicht befolgen (können). Dazu tragen nicht nur die vielen aktuellen Skandale bei, sondern die jahrhundertelange, betonharte Ignoranz zur Lebenswirklichkeit von Menschen. Heute kann man immer weniger die Leute für dumm verkaufen, auch dank Internet und vernetzter Medien. Raffiniert und extrem perfide ist es, besonders die jüngsten Kinder auf diese irrationalen Religionsideologien zu konditionieren, was die neuronalen Strukturen des Gehirns so manipuliert, dass oft selbst klügste Erwachsene es schwer haben, die Lügen und Manipulationen zu durchschauen und sich daraus zu befreien. Und in den Schulen soll es weitergehen und gelehrt werden?

Das werde ich nie begreifen. Im Rahmen des Geschichtsunterrichts kann ich mir höchstens eine historische Betrachtung der Entwicklung, Bedeutung und der Auswirkungen der Religionen unseres Planeten vorstellen. Erwachsene, die in der Schule zu in alle Richtungen kritisch denkenden Menschen im Idealfall befähigt worden sind, sollten sich frei entscheiden dürfen, welche Weltanschauung oder „Religion“ sie vertreten und was sie glauben wollen. Das wäre gerecht. Unser Staat ist de jure ein säkularer Verfassungsstaat und dürfte kein irgendwie beeinflusster „Gottesstaat“ sein. So sollte es sein, was leider noch nicht de facto so ist.