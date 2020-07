Verkehr : Bezahlt uns anständig, sonst könnt ihr die Busse selbst fahren!

Zum Artikel „Droht nach den Sommerferien das Schulbus-Chaos?“ (TV vom 8. Juli) und weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Günter Schu, Thomas Freilingsdorf, Ralf Thull, Rudi Knorreck und Agnes Vortkamp:

Hessen hat den ÖPNV-Index, das Saarland bekommt ihn laut Verdi, und in Rheinland-Pfalz hat man dafür keine Zeit und Lust? Frau Ministerpräsidentin Dreyer, ist das ihr Ernst? Die Arbeitgeber lassen uns hängen, die Politik lässt uns hängen, also liegt es an uns, und wir sind entschlossener, als wir es jemals waren! Denn wir sind arm und haben keine Zeit mehr für unsere Familien und Freunde. Der Beruf Busfahrer macht mir Spaß, aber meine Bank sagt mir, von Spaß kann man nicht leben! Also es reicht mir jetzt, ich lebe jetzt und nicht „schauen wir mal“!