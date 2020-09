Gesundheit : Bienenfleißig, bescheiden, bedroht

Zur Berichterstattung über die Situation in der Pflege schreibt Ingrid Ertz:

Bienen sind schon ein interessantes Volk. Sie sind unermüdlich für ihre Gemeinschaft im Einsatz. Es gibt keinen Sonn- oder Feiertag. Sie ruhen nur, um am nächsten Tag wieder Leistung bringen zu können. Der größte Teil von dem, was sie erarbeiten, wird ihnen wieder fortgenommen. Man lässt ihnen nur so viel, wie zum Überleben nötig ist. Die Menschen bedienen sich an dem, was Bienen erarbeitet haben und genießen es. Stirbt eine Biene, wird sie nicht betrauert. Sie fällt zu Boden und keiner nimmt Notiz davon. Selbst die anderen Bienen halten nicht inne. Sie müssen ja arbeiten, es bleibt keinen Zeit für Trauer. Bienen: fleißig, hübsch anzusehen, bescheiden, aber ohne Anerkennung, ohne Lohn, unbedeutend!