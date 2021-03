Gesundheit : Bitte, bitte etwas schneller!

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Marlies Braun, Pia Schmitt und Viktoria Karls:

Es ist schon frustrierend, wenn man morgens seine Zeitung liest und das Hin und Her mit der Corona-Impfung mitbekommt. Was ist in Deutschland anders als sonst auf der Welt? Wer nimmt sich die Freiheit, über Leben und Tod zu entscheiden? Nehmt euch, liebe Politiker, doch einmal die Zeit, darüber nachzudenken, wie viele Corona-Tote auf euer lahmes Handeln zu verbuchen sind.