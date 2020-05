Gesellschaft : Bitte im Reisebüro buchen!

Zur Diskussion über die Reisebranche schreibt Petra Carvalho Gomes, Wintersdorf:

Seit 30 Jahren arbeite ich im Reisebüro und habe so einiges erlebt. Die aktuelle Krise lehrt uns als Reisebüromitarbeiter (von Inhabern gar nicht zu reden) jedoch das Fürchten. Da hat man in den vergangenen Monaten individuelle Beratungen durchgeführt, zeitintensive Angebote ausgearbeitet und – wenn der Kunde dann hoffentlich zufrieden war – die Reisebuchung zum Abschluss gebracht.

Aufgrund von Corona und der daraus resultierenden Reisewarnung wurden dann Abreisen mehrerer Monate durch Fluggesellschaften und Veranstalter storniert. Dies trifft alle hart: den Kunden, die Airline, das Hotel, die Reiseleiter, die Liste ließe sich fortsetzen. Jedoch wird die Position des Reisebüros in dieser Liste gerne unter den Tisch fallen gelassen.

Wenn dann in den nächsten Monaten Reisen vielleicht wieder möglich sein werden, werden wir den Kunden erklären dürfen, dass sie entweder reisen oder, wenn sie lieber zu Hause bleiben wollen, Stornogebühren zahlen müssen. Dabei sind wir lediglich der Überbringer dieser Botschaft und machen diese Regeln nicht. Und zu allem Überfluss werden wir in den nächsten Monaten wohl nicht mit Neubuchungen rechnen dürfen, müssen also eine weitere Durststrecke ohne Einnahmen überstehen.