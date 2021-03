Natur : Blühende Landschaften? Von wegen!

Zum Leserbrief „Blühende Landschaften – zur Freude von Mensch und Getier“ (TV vom 6./7. März) schreibt Bernhard Herbrand:

Was wäre das schön, wenn die Vorschläge von Günter Hunsicker zumindest in Ansätzen umgesetzt würden: Blühstreifen, Rabatte an den Wirtschaftswegen, Einschränkung von Pestiziden et cetera. Keinesfalls neue Vorschläge, wenngleich sehr sinnvoll – aber wie sieht die Realität aus?