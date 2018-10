Bodenständig und sympathisch

Zur Berichterstattung über die Landtagswahl in Bayern und die Konsequenzen schreibt Josef Herschel:

Betrachtet man die Fakten nüchtern, so muss man feststellen, dass die CSU trotz des Dämpfers, den sie erhalten hat, die politisch stärkste Kraft bleibt, nicht nur in Bayern.

Merkels Union steht zurzeit zum Beispiel bei 26 Prozent, und die Hessen-CDU wird das CSU-Ergebnis bei der Wahl am 28. Oktober wohl auch nicht erreichen.

Mit den bodenständigen, mittelstandsfixierten und – in Bayern wichtig – nicht ferngesteuerten Freien Wählern bietet sich für die CSU ein geradezu idealer Koalitionspartner an. Der sympathische Vorsitzende Hubert Aiwanger hat am Wahlabend bereits signalisiert, dass die Freien Wähler für eine Regierung mit der CSU bereitstehen.

Besonders tragisch ist der Absturz der Bayern-SPD. Hier konnten wohl auch die beliebten SPD-Großstadtoberbürgermeister nicht mehr helfen.

Josef Herschel, Trier