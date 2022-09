Leserbrief : Was ist so schlimm am Kampf gegen die eigene Gedankenlosigkeit?

Was ist so schlimm am Kampf gegen die eigene Gedankenlosigkeit?

Ukraine-Krieg

Die gegenwärtige politische Lage sehe ich so: Putin hat einen bösartigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Sein Ziel: das Nachbarland zu erobern oder zu vernichten. So schlicht. Der Westen, die Nato, die EU, verallgemeinernd wir, sind überrascht, empört, entsetzt. Die Ukraine wird unterstützt – mit Waffen, mit Geld, mit großartiger privater Hilfe. Alles lobenswert.

Aber so schlicht ist es gar nicht. In Berichten, Filmen, Diskussionen haben wir erkannt, dass dieser Krieg ein Angriff auf unsere Werte ist. Darf man die Ukraine und uns überfallen, weil man sich stark fühlt? Genau das testet Putin jetzt aus. Und er setzt mächtige Waffen ein: Wir bekommen kein Gas mehr, denn davon sind wir abhängig. Er droht mit Atomwaffen. Er lacht über unsere Sanktionen. Es beginnt zu wirken, wir haben Angst.

Aber so erbärmlich sind wir nicht, dass wir uns von einem Verbrecher niederzwingen lassen. Wir finden Wege, die Bedürftigen im Land zu unterstützen. Die Suche nach diesen Wegen geht mit viel Getöse einher, aber so ist Demokratie nun mal, und dann gibt es eine unvollkommene Lösung, aber es gibt eine.

Und Corona ist nicht vorbei. Werden wir wieder Masken tragen, oder doch nicht? Verpflichtend? Freiwillig? Was ist so schlimm an Waschlappen und Pullovern und am Kampf gegen die eigene Gedankenlosigkeit beim Ein- und Ausschalten von Lampen? Um mit Frau Merkel zu reden: „Wir schaffen das.“