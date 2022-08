Leserbrief : Die Energiewende ist erledigt

Gasknappheit

Das war es dann wohl mit der Energiewende. Von vornherein eine Totgeburt, für die es massenhaft Grabreden gab, hat letztendlich Wladimir Putin den Luftballon angepiekt und zum Platzen gebracht. Gas war als Übergangs-Energieträger auf einen unüberschaubaren Zeitraum eingeplant. Für den Ersatz durch Gasturbinen der drei noch betriebenen Kernkraftwerke in Deutschland, die gegen Ende des Jahres vom Netz gehen sollen, wäre der Bedarf an Gas in Deutschland um circa 20 Prozent gestiegen. Nun sollen stillgelegte Kohlekraftwerke und deren pensionierte Belegschaft einspringen. Dies ist umso erstaunlicher, als die grünen „Umweltexperten“ nicht müde wurden, die Kohle als den schmutzigsten und klimaschädlichsten aller Energieträger zu verteufeln. Braunkohle ist noch in Deutschland greifbar, Steinkohle muss um die halbe Welt herangekarrt werden.