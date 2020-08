Ihre Meinung : Chance verpasst

Politik

Zum Artikel „Vier Proteste an einem Wochenende in Wittlich – dann doch lieber wieder Kirmes“ (TV vom 16. August) schrieb Matthias Köberlein aus Bengel:

Als Wittlicher Lokalredaktion hat man ja eher weniger Politisches zu berichten. Wenn dann doch mal was los ist, sollte diese Chance ergriffen werden, um in der gebotenen Ausführlichkeit über die Ereignisse zu berichten. Insbesondere die Demonstration der Seebrücke am Samstag war ein absolutes Novum.