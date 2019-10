Gesellschaft : Chance vertan

Zum Artikel „Ausstellung zu jüdischem Leben in Trier und Deutschland“ (TV vom 19. Oktober) schreibt Dr. Thomas Schnitzler:

In seinem Beitrag über die Eröffnung der Wanderausstellung in der Trierer ADD beschreibt Thomas Roth ein „Dilemma“, das „sich an diesem Tag schon von außen“ an dem Sicherheitsaufgebot (der „drei Polizeiwagen“) am Eingang gezeigt habe. Warum schweigt er aber über das eigentliche Dilemma dieser an und für sich lobenswerten Veranstaltung?