Leserbriefe : Corona-Politik: Weiter abwarten oder Druck aufbauen ohne Maßnahmen?

Pandemie

Es ist einfach nicht zu fassen. Die Corona-Infektionen schießen wieder durch die Decke. An der Charité werden schon alle planbaren Operationen verschoben. Es fehlt das Personal, gebunden durch Covid-Patienten, überwiegend Ungeimpfte (Quellen: Tagesspiegel, ZDF). Impfen ist zwar eine persönliche Entscheidung, hat aber direkte Auswirkungen auf das Leben anderer.

Viele Menschen werden sterben,oder werden sich mit Long-Covid ein Leben lang quälen müssen. Kranke Menschen müssen auf ihre Operation warten. Und was tut unsere Politik? Während man in Spanien, Portugal, Italien und anderen Ländern aus der Pandemie gelernt hat, wird bei uns nur noch abgewartet.

Nein, man verkündet das Ende der pandemischen Lage. Ein völlig falsches Signal zur Zeit. Im Gegenteil. Manche Politiker faseln noch von einem „freedom day“. An den Schulen soll nur noch einmal die Woche getestet werden, hat man die neuen Zahlen noch nicht übermittelt bekommen?

In Österreich wird die 2 G-Regel eingeführt. Auch in Deutschland wäre laut Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung dafür, 2 G einzuführen. Aber nein, die freiheitsliebende FDP mit ihrem Chef Lindner ist dagegen. Genauso, wie die Mehrheit der Deutschen für ein Tempolimit auf Autobahnen wäre. Doch Porsche-Fahrer Lindner ist dagegen.

Zählt die Meinung des Volkes nicht mehr? Und wo bleiben die Koalitionäre? Und wo der designierte Kanzler Scholz? Man redet von einer Zukunftskoalition, von Digitalisierung und Modernisierung Deutschlands. Und, nicht zu vergessen, vom Klimaschutz. Wer es zulässt, dass mit 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn gerast wird, wer es nicht schafft, die Bevölkerung vor Corona ausreichend zu schützen, braucht mir von einem Aufbruch in ein neues klimaneutrales, corona-freies Deutschland nichts mehr zu erzählen.

Die nächste Corona-Welle rollt durchs Land und türmt sich höher und höher. Vielerorts werden neue Maßnahmen und Beschränkungen eingefordert. Aber das wäre aus meiner Sicht jetzt der falsche Weg. Mein Vorschlag: Vielmehr sollten die Bundesregierung und die Landesregierungen für einen Tag X – beispielsweise den 1. Januar 2022 – den Wegfall sämtlicher verpflichtenden Corona-Regelungen ankündigen. Also kein 2 G mehr, kein 3 G mehr, kein 3 G+ mehr, keine Abstandsregeln mehr, keine Kontakt- und Zahlenbeschränkungen mehr, keine Quarantänen mehr und keine Maskenpflicht mehr – und selbstverständlich keine Lockdowns, keine Ausgangssperren und keine Schließungen von Schulen, Geschäften, Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen mehr.

Wir müssen uns nämlich eines klarmachen: Unsere einzige gute Waffe gegen Corona ist die Impfung. Und diese funktioniert momentan ausgezeichnet. Aber mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, der ohne Herden-Immunität in Europa und auf der Welt vergeht, steigt die Gefahr, dass eine Virus-Variante auftaucht, gegen die unsere Impfungen nichts helfen.

Das ist keine Impfpflicht. Über Einzelmaßnahmen, wie Impfpflicht im Pflegebereich, wird man gesondert nachdenken müssen. Nach dem Tag X sollten alle Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, für einen Zeitraum von – sagen wir zwei Monaten – so gut geschützt werden, wie das irgendwie geht, besonders durch Masken, möglicherweise auch durch zeitlich eng begrenzte Zugangsbeschränkungen und/oder Testpflichten für Einrichtungen, in denen solche Menschen leben.

In den zwei Monaten nach dem völligen Wegfall der Maßnahmen sollte sich der Rest der Bevölkerung, so mein Vorschlag, mischen, was das Zeug hält. Dann wird eine sehr große Welle von Ansteckungen durch das Land laufen. Und nachher wird, davon gehe ich aus, dem Virus der Nährboden entzogen sein, weil wir Herden-Immunität erreicht haben werden. Andernfalls stellen wir Corona auf Dauer – für Monate, Jahre, Jahrzehnte, denn die Impfungen sind jetzt gut – und wir werden meines Erachtens nichts Besseres mehr bekommen. Wir müssen jetzt beherzt handeln, damit der Schrecken ein Ende nimmt.