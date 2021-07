Leserbrief : Cyberbunker hätte nie vom Bundesamt für Immobilien verkauft werden dürfen

Cyberbunker

Ich bin als Postrat 1978 zum Fernmeldeamt Trier gekommen Durch meine Vorausbildung (Leutnant der Luftwaffe) wurde ich als Fernmeldetechnischer Berater der Bundeswehr bestellt. Die Einführung in diese Aufgabe erfolgte 1979 in Traben-Trarbach. Ich wurde dem Luftwaffenführungsdienstkommando in Köln-Wahn zugeteilt. In der Regel erfolgte der einmonatige Einzug zu den Wintex-Übungen alle zwei Jahre, die Gesamtverpflichtungszeit war auf zehn Jahre angestrebt.