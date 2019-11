Klima : Da reibt man sich die Augen ...

Zum Leserbrief „Altersmildes Kopfschütteln“ (TV vom 2./3. November) und zur Berichterstattung über die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, Ikone der Klimaschützer und der Bewegung Fridays for Future, schreiben Rolf Linn und Joachim Casel:

Hans J. Hauprich bezeichnet in seinem Beitrag die gleichaltrigen Unterstützer von Greta Thunberg als dumm und naiv, die Erwachsenen, die sich anschließen, erinnern ihn an Aberglauben, Unwissenheit, Verblendung und Gruppenhysterie. Da reibt man sich die Augen, denn die Kernforderungen von Greta Thunberg sind doch: Nehmt die Wissenschaft zur Kenntnis, nehmt sie ernst und handelt danach. Ist das nicht das Gegenteil von dem, was Herr Hauprich behauptet?