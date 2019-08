Ökologie : Danke, Greta!

Zur Karikatur von Roland Grundheber (TV vom 21. August) meint Stefan Mayer, Trier:

Das Boot, in dem Greta Thunberg Richtung USA zur Klimakonferenz mitfährt, kann sich sehr wohl auch bei Windstille fortbewegen. Um CO 2 -neutral segeln zu können, wird die Energieversorgung durch eine speziell für das Boot entwickelte Photovoltaikanlage und durch Hydrogeneratoren (am Heck in den Fahrwasserstrom einschwenkbare kleine Turbinen) für Schlechtwetterphasen sichergestellt.