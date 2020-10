Politik : Das falsche Signal

Zur Berichterstattung über das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos schreiben Manfred Schmitz und Peter Knebel:

Wenn die freie Welt nicht bereit ist, die Ursachen und Verursacher der Völkerflucht vom afrikanischen Kontinent und aus dem Nahen und Mittleren Osten auszuhebeln, wird Europa in absehbarer Zeit in gigantischen Flüchtlingsströmen ertrinken. Es ist keine Zeit mehr, hysterisch darüber zu diskutieren, wer wem wie und wie viel zu helfen hat. Die Forderungen, mit denen linksliberale Politiker Deutschland in die Rolle des Unterhaltspflichtigen für alle Not der Welt drängen wollen, sind ruinös und weltfremd. Ginge es nach deren Realitätssinn, würden womöglich alle Flüchtlingsströme nach Deutschland geleitet. Humanitäre Hilfe ist nur dann sinnvoll und nachhaltig, wenn sie als Selbsthilfe und heimatnah eingesetzt und an eine Rückkehr beziehungsweise den Verbleib in der Heimat gebunden wird.