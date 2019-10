Katholische Kirche : Das Feuer glimmt, facht es an!

Zu den Artikeln „Mehrheit der Katholiken lehnt Trierer Bistumsreform ab“ (TV vom 4. Oktober), „400 000 Gläubige im Bistum denken über Kirchenaustritt nach“ (TV vom 5. Oktober) und „,Nicht seriös’ Bistum kritisiert Umfrage“ (TV vom 9. Oktober) sowie Leserbriefen zum Thema (TV vom 12./13. Oktober) schreiben Albert Bonert, Peter Bollig, Dr. Joachim Hölle-Gindorf und Hanspeter Schladt:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einige Aussagen der Kritiker der Bistumsreform erscheinen mir korrekturbedürftig:

1. „Bis zu 60 000, also mehr als jeder Dritte der insgesamt 160 000 ehrenamtlich tätigen Gläubigen, wollen sich in den künftigen Großpfarreien nicht mehr engagieren.“

Zweifel sind angebracht, ob dies allein im Zusammenhang mit der Bistumsreform steht. Derzeit sind in den verschiedenen Gremien der Pfarreien häufig ältere Personen ehrenamtlich engagiert. Viele von ihnen würden unabhängig von der vorgesehenen Neuordnung bei den nächsten Wahlen altersbedingt nicht mehr kandidieren. Gerade die Altersstruktur bei den kirchlich Engagierten ist ja einer der Gründe für die Reformen im Bistum.

2. „Die größten Bedenken haben die Befragten danach wegen der eher zentralistischen Strukturen und des befürchteten Verlustes an Nähe und Gemeinschaft.“

Schaut man genauer hin, wer heute in einer Pfarrei überhaupt Kontakt zu den meist nicht mehr vor Ort wohnenden Geistlichen und Hauptamtlichen sucht, relativieren sich diese Aussagen sehr schnell. Dabei gibt es viele lebendige Pfarreien, meist getragen von sehr engagierten Gläubigen (ob Laien oder Priester ist dabei zweitrangig), wo der christliche Glaube oftmals an eher unscheinbaren, alltäglichen Orten lebendig ist (Nachbarschaftshilfe, Alten- und Krankenfürsorge, Jugendarbeit, Bibelkreise …). Der Kontakt zum Pastor oder dem zentralen Pfarrbüro spielt hier eher eine untergeordnete Rolle und kann bei Bedarf mittels Telefon oder E-Mail und so weiter leicht aufrechterhalten werden.

Sowieso werden wir in Zukunft zwangsläufig von alten Gewohnheiten und einer Versorgungsmentalität abrücken müssen, die alles von der Regelung durch den Pfarrer erwartet. Ob in künftigen Großgemeinden der Glaube gelebt wird, hängt vor allem vom persönlichen Engagement der Laien und nicht von Veränderungen in der Verwaltungsstruktur ab.

3. „Herr Bischof, bitte lassen Sie die Kirche im Dorf“, „Wir wollen Eigenständigkeit“ und „Pfarreien stärken, statt aufzublähen“. Vermutlich wäre weder Bischof Ackermann noch sonst ein Verantwortlicher auf die Idee einer Bistumsreform gekommen, wenn künftig genügend Priester und pastorale Mitarbeiter/-innen für die heutigen Pfarreien da wären, wenn es genug Gläubige in den Orten gäbe, die ein kirchliches Leben mittragen, wenn ausreichend Ehrenamtliche bereit wären, in den kirchlichen Gremien mitzuarbeiten.

Bereits heute gibt es viele Pfarrgemeinden, in denen nicht genügend Ehrenamtliche bereit waren, in einem Pfarrgemeinde- oder Verwaltungsrat Verantwortung zu übernehmen. Dadurch wurden oft beide Gremien zu einem Kirchengemeinderat zusammengelegt. Und selbst dies hat nicht immer funktioniert, so dass der Bischof Personen mit der Verwaltung der kirchlichen Gebäude und dem sonstigen Vermögen beauftragen musste.

4. „73 Prozent der Befragten sagen, dass das Kirchenvermögen weiter im Eigentum der Kirchengemeinde bleiben müsse.“ Offensichtlich liegt hier ein Informationsdefizit vor. Innerhalb der Großpfarrei wird das von den einzelnen Pfarreien eingebrachte Vermögen auch künftig den Orten zugerechnet bleiben, aus denen es kommt. Auch heute kann eine Pfarrei über das Fabrikvermögen nur dann verfügen, wenn das Bischöfliche Generalvikariat die beabsichtigte Maßnahme für sinnvoll erachtet und die Pfarrei in der Lage ist, einen Eigenanteil (Spenden, freies Geld) beizusteuern. In diesen Fällen unterstützt das Bistum dann die Maßnahme noch mit einem Zuschuss von bis zu 60 Prozent.

Wir können davon ausgehen, dass auch nach der Bistumsreform für die Kirche kein „Goldenes Zeitalter“ anbrechen wird. Nach wie vor lebt die Kirche von Menschen, die den Weg der Nachfolge Jesu gehen und sich bemühen, gegen viele innere und äußere Widerstände nach seinen Weisungen zu leben. Dabei sind Verwaltungsreformen nicht das Entscheidende, aber manchmal sind sie trotzdem notwendig. Etwas mehr Gelassenheit könnte uns allen guttun.

Albert Bonert, stell. Vors. Kirchengemeinderat St. Clemens Osburg

Das Gebaren der Initiative Kirchengemeinde vor Ort erinnert mich etwas an ein Kind, das an der Kasse im Supermarkt laut brüllt, weil es seine Süßigkeiten nicht bekommt. So wie Brüllen kein Argument für Bonbons ist, so wenig ist es eine handwerklich schlecht gemachte „repräsentative Umfrage“ für ein Stoppen der Umsetzung der Synode. Die Umfrage ist unter anderem deswegen schlecht, weil in einigen – teilweise auch suggestiven – Fragen Sachverhalte falsch dargestellt oder miteinander vermengt werden.

Nur drei Beispiele: Eine Beerdigung war schon immer eine nicht nur priesterliche Aufgabe. – „Zentralistische Strukturen“: Zentralisiert wird nur die Verwaltung, nicht aber die Seelsorge; im Gegenteil: Glaubensleben findet weit überwiegend vor Ort statt, in den „Orten von Kirche“. Wie kann da Nähe gefährdet sein?! – Der befürchtete Verlust „von Nähe und Gemeinschaft zur Kirche“ unterstellt, dass die Seelsorger am Zentralort zusammengezogen würden. Dem wird nicht so sein, denn die Seelsorger und Seelsorgerinnen (!) bleiben wie bisher übers Land verteilt.

Die Initiative Kirchengemeinde vor Ort und viele andere scheinen darüber hinaus der irrigen Meinung zu sein, „Kirche“ wären nur die Priester. Aber selbst, wenn man nur auf die Priester schaut, zeigt sich ein großer Vorteil der neuen Struktur, wie ich am Beispiel des Dekanats Bitburg aufzeige, das fast eins zu eins eine neue Pfarrei wird: Bisher sind da fünf Priester, nämlich die Pfarrer, zu einem sehr großen Teil durch Verwaltungsarbeit an ihrer eigentlichen Arbeit, der Seelsorge, gehindert. Das betrifft in der neuen Pfarrei nur noch einen. Also können vier Priester mehr ganz für die Seelsorge da sein; es ist nämlich nicht vorgesehen, Priester abzuziehen.

Aber das „Kind“ brüllt, weil es lieber Bonbons als Brot will, und die Medien sorgen dafür, dass das Brüllen auch im ganzen „Markt“ zu hören ist. Die gesundheitlichen Beweggründe der „Eltern“ werden, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt.

Peter Bollig, Bettingen

Ein Zitat aus der Predigt von Papst Franziskus zur Eröffnung der Amazonas-Bischofssynode: „Wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn unsere Tage von der Devise ,Man hat es immer so gemacht’ bestimmt werden, entschwindet die Gabe, sie wird unter der Asche der Ängste und der Sorge erstickt, den Status quo zu verteidigen.“ (Quelle: Vatican News). Die Gabe, die Franziskus meint, ist das Feuer, „ist brennende Liebe zu Gott und zu den Brüdern“. Was er den Teilnehmern der Amazonas-Synode ins Stammbuch schreibt, gilt auch für uns Christen im Bistum Trier, insbesondere aber für die Sympathisanten der Initiative Kirchengemeinde vor Ort. Das Feuer, um beim Vergleich zu bleiben, unterhält sich nicht von selber. Wenn wir es nicht lebendig erhalten, erlischt es. Es erstickt unter der eigenen Asche. Christliches Leben in unseren Gemeinden wird ohne ehrenamtliches Engagement ebenfalls erlöschen, ob die Synoden-Beschlüsse nun umgesetzt werden oder nicht. Die Kritiker sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie mit der Verbreitung nicht repräsentativer Umfragen, Protestaktionen und ihrer Blockadehaltung zwar jede Menge Medienecho erhalten. Wer am lautesten brüllt, verschafft sich Gehör. Sie treten damit aber die letzten Glutnester in ihren Gemeinden aus.

Für die Pfarrei der Zukunft wurde ein wunderbares Konzept entwickelt. Es nennt sich „Orte von Kirche“. Es wäre zukunftsweisend, wenn alle, die sich Christen nennen, schauen würden, wo sich in ihrem Wohnumfeld solche Orte des Glaubens befinden. Dort glimmt das Feuer, das es anzufachen gilt.

Dr. med. Joachim Hölle-Gindorf, Trier

Was mussten die Menschen, die auf dem Land wohnen, in den letzten Jahrzehnten nicht alles erleben: Den Dorfladen gibt’s schon längst nicht mehr, oft hat auch die letzte Kneipe zugemacht, gefolgt von den Banken, die sich immer mehr aus der Fläche zurückzogen. Bislang war die Kirche im Dorf oft der einzig verbliebene Lichtblick, aber auch sie muss aufgeben, zumindest ist das der Wille des Bischofs. Eine Idee, auf die auch eine x-beliebige Unternehmensberatung hätte kommen können. Aber ist das auch im Sinne von Kirche?

Dabei müsste man mit einfachen Mitteln viele Pfarreien nicht auflösen. Zahlreiche Hauptamtliche wie Gemeindereferenten sowie Diakone, aber auch Ehrenamtliche stünden als Gemeindeleiter bereit. Und wo das nicht geht, müsste man sich zusammentun, um Lösungen ringen, aber auf freiwilliger Basis und nicht per Dekret von oben.

Aber nein, weiterhin müssen geweihte Priester als Gemeindeleiter fungieren, um das Sagen/die Macht zu behalten. Und da es immer weniger Priester gibt, verkauft man uns die XXL-Pfarreien als der Weisheit letzten Schluss. Da wundert es nicht, dass immer mehr Menschen sich von der Kirche zurückziehen oder das überlegen, wie die im Artikel beschriebene Studie der Initiative Kirchengemeinde vor Ort belegt.