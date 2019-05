Gesellschaft : Das geringste Problem

Zu den Artikeln „Bauern in der Region stinkt es: Hundekot macht Kühe krank“ (TV vom 27./28. April) schreibt Roman Reimer:

Es ist nachzuvollziehen und es ist gut, wenn sich Landwirte Sorgen machen um die Gesundheit ihrer Tiere. Ob die Gefahr durch Hundekot jedoch so relevant ist, wage ich zu bezweifeln. Vielmehr würde ich den Schwerpunkt auf die ebenfalls im Bericht erwähnte allgemeine Vermüllung der Landschaften legen, die ebenfalls eine große Gefahr für alle freilebenden Tiere darstellt. Hierzu gehören auch die Weinberge in meiner Region, der Mosel. Auf meinen täglichen Sparziergängen durch ebendiese Landschaften sehe ich in erster Linie nicht normalen Haushaltsmüll, sondern Düngertüten, Plastikplanen und anderen landwirtschaftlichen Abfall, bis hin zu alten, mit Teer getränkten Pfählen, die achtlos in die Landschaft geworfen werden. Insbesondere in den Weinbergen werden Bindeseile aus Kunststoff einfach abgeschnitten und auf dem Boden liegen gelassen oder verbrannt. Die liegen gelassenen Kunststoffseile werden dann einfach untergepflügt. Es ist nicht zu verstehen, warum gerade in touristisch geprägten Regionen die Berufsgruppen, die am meisten vom Tourismus leben, so fahrlässig mit ihrer Lebensgrundlage umgehen, obwohl es längst alternative Möglichkeiten gibt. Was denkt wohl ein Tourist auf seinen Wanderungen durch die Flure und Weinberge, wenn er auf Schritt und Tritt Plastik und Müll entdeckt? Es sollte im Sinne aller sein, dass unsere Landschaften und Weinberge frei von Müll bleiben. Zumindest in meiner Region, so denke ich, ist Hundekot das geringste Problem.