Katholische Kirche : Das gewisse Gewissen nagt ...

Zum Artikel „Kardinal Marx verzichtet auf Verdienstkreuz“ (TV vom 28. April) schreibt Harald Dupont:

„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist“, so die Äußerung Jesu, dessen Diener auch Kardinal Marx vorgibt zu sein. Die Verquickung von Staat und Kirche, die Erhebung der Kirchensteuer widerspricht somit dem, was die Hirten ihren Schafen predigen. Bundesverdienstkreuz denen, die sich der Bundesrepublik verdient gemacht haben, nicht denen, die durch die Bundesrepublik verdienen, und das ist nicht wenig, wenn man liest, was Marx verdient und spendet. Das gewisse Gewissen nagt auch in ihm als Würdenträger des Herrn.