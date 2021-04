Gesundheit : Das Imperium schlägt zurück

Zur Kolumne „5 G – und meine Gesundheit?“ von Dr. Jörg Peter Sartoris (TV vom 1. April) schreiben Arndt und Annette Müller:

Danke für diesen Beitrag, der von Tausenden anderen Ärzten oder Wissenschaftlern stammen könnte, die sich sogar mit einer Petition gegen den leichtsinnigen Umgang mit Mikrowellenbreitbandstrahlung an den Bundestag gewandt haben – erfolglos!

Was nützen dann noch gesunde Ernährung, Wasserfilter, Verbot hochgiftiger Substanzen in der Landwirtschaft, Abschaffung von Dieselfahrzeugen und Benzinern, wenn man privatrechtlich geschützt trotz Widerspruchs Betroffener direkt neben Wohnhäusern Funkmasten mit ihren längst bekannten gesundheitsschädlichen Einflüssen errichten und weiter ausbauen lassen kann, ohne zu beachten, dass die Gesundheit von Anwohnern beeinträchtigt wird – was unter langjährig existierenden Funkmasten (ganz zufällig?) weltweit zu beobachten ist?