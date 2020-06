Natur : Das ist erst der Anfang

Zur Berichterstattung über Naturschutz schreiben Günter Fischbach, Achim Ochs und Christian Krebs:

Die Gießaktionen, wie im Volksfreund zu lesen war, kann man einmal machen, jedoch nicht wöchentlich mit mindestens bis zu 100 Liter Wasser pro Pflanze, und das 80 Jahre lang, bis der Baum gefällt wird. Wo soll bei der Trockenheit das Gießwasser bitteschön herkommen, und wer soll das bezahlen? Das Gießwasser fehlt der Natur an anderer Stelle, und sei es in Flüssen, wo Niedrigwasserstand und Fischsterben drohen. Der Aufwand übertrifft den wirtschaftlichen Nutzen bei weitem. Ganz abgesehen von der verpassten Chance, die Natur sich selbst zu überlassen.

Im April, so haben die Wetterfrösche verkündet, hatten wir 50 Prozent weniger Niederschlag und 50 Prozent mehr Sonnenschein als im Durchschnitt der letzten Jahre. Wobei der Durchschnitt der letzten Jahre sich aufgrund des fortschreitenden Klimawechsels schon stark verändert hat. Die Wissenschaft sagt: Das ist erst der Anfang. Der Aufforst-Aktionismus ist doch, wenn es nicht so traurig wäre, eine Posse für jeden Comedian. Warum hört man nicht auf die Wissenschaft oder auf den einfachen Waldarbeiter, der es sicher besser gemacht hätte?

Auf freiwerdenden Nadelholzflächen sollte lediglich die Nadeldecke am Boden des Waldes entfernt oder aufgearbeitet werden, damit die darunter liegenden Samen eine Chance haben, das Licht der Welt zu erblicken. Die Natur könnte sich in ihrer ganzen Vielfalt entwickeln, die sich die Akteure in ihrer Phantasie nicht vorstellen können. So könnten viele Millionen Steuergelder gespart und der Ökologie große Dienste erwiesen werden. Aber die Kommunen, denen der Wald gehört, tappen immer noch in die 80-Prozent-Falle. Die Bundesministerin Julia Klöckner gibt 80 Prozent Zuschuss für die Aufforstung. Den Ratsmitgliedern im Gemeinderat wird gesagt, den Zuschuss dürfen wir uns nicht entgehen lassen, und sie denken nicht daran, dass die Folgekosten von den Gemeinden zu tragen sind. Liebe Ratsmitglieder, lasst euch nicht länger etwas vormachen. Und wenn ihr feststellt, dass die Aufforst-Aktion ein Fehler war, überlasst die gepflanzten Bäume sich selbst! Spätestens nach zwei Jahren hat ohnehin jeder die Geduld verloren, den Bäumen noch einen Tropfen Wasser zu geben. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.