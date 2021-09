Leserbrief : Das ist keine Impfpflicht durch die Hintertür

Corona

Jedem Narren seine Kapp, oder jeder kann in diesem Land nach seiner Facon leben. Das nennt man freie Willensentscheidung. Dazu gehört auch die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder auch nicht. Das ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite steht nämlich: „die Konsequenz des eigenen Handelns“.

Das bedeutet nichts anderes, als dass meine Freiheitsrechte dort an Grenzen stoßen, wo das Grundrecht auf Unversehrtheit meiner Mitmenschen betroffen wird. In diesem Fall verhalten sich Impfverweigerer – und ich spreche nicht von Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht geimpft werden können – gerade dieser Gruppe von Menschen gegenüber, wozu auch die Kinder gehören, in höchstem Maße unsozial. Diese Menschen zu schützen, ist auch Aufgabe des Staates.