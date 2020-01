Politik : Das ist ungerecht, das bleibt ungerecht

Zum Artikel „Metz fordert 200 Millionen Euro“ (TV vom 18./19. Januar) schreibt Dieter Hardes:

Der Bürgermeister von Metz fordert von Luxemburg Ausgleichszahlungen für Steuermindereinnahmen in Lothringen durch die Grenzpendler. Ähnliche Forderungen werden von der Stadt Trier und den Landkreisen Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm erhoben. Zu Recht? Die zitierten Gegenargumente aus Luxemburg, die Schaffung von mehr Parkplätzen an der Grenze, Beschäftigung von Grenzpendlern in Luxemburg zu höheren Löhnen sind nicht relevant!