Ernährung : Das kann Trinkwasser nicht leisten!

Zu unserem Artikel „Leitungswasser als besserer Durstlöscher“ (TV vom 16. August) schreibt Dr. med. Peter Krapf, Trier:

Laut Nationaler Verzehrsstudie II des Bundesministeriums für Ernährung erreichen 46 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen die empfohlene tägliche Zufuhr an Calcium nicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Magnesium!

Diese Mineralstoffzufuhr durch Mineralwasser soll nun entfallen! Und das, obwohl wir in unserer Region über besonders gesundheitsfördernde, mineralstoffreiche Mineralwässer verfügen, die bis zu 348 mg/l Calcium, bis zu 241 mg/l Magnesium und 2451 Hydrogencarbonat (HCO 3 -) beinhalten.

Leitungswasser kann das in der Region Trier nicht leisten! Je nach Quelle finden sich in Trier 17,7 bis 35,9 mg/l Calcium und 1,06 bis 2,67 mg/l Magnesium im Leitungswasser. Das bedeutet, 20 bis 220 Liter Leitungswasser entsprechen dem jeweiligen Mineralgehalt in einem Liter des Mineralwassers. Das können wir unmöglich täglich trinken!