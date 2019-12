Gesundheit : Das Land blutet aus

Zur Berichterstattung über die Veränderungen bei Krankenhäusern in der Region schreibt Heinz Bonerz:

Die ländliche Infrastruktur wird immer weiter ausgedünnt, Krankenhäuser und Schulen sind von Schließung bedroht, Funk- und Handynetze vielfach mangelhaft ausgebaut, größere Firmen ziehen sich zum Beispiel aus dem Hunsrück zurück oder deren Standorte stehen zur Disposition – kurzum der ländliche Raum blutet aus. Die Folge ist auf kurz oder lang eine weitere Urbanisierung, ländliche Bewohner ziehen zum Teil in die Städte um oder haben immer weitere Verkehrswege. Dem Krankenhaussterben kann die Landbevölkerung entgegenwirken, indem sie diese Einrichtungen auch frequentiert und sich dort so weit wie möglich behandeln lässt. So wurden zum Beispiel Geburtsstationen in diesen Krankenhäusern geschlossen, weil Patienten weitere Anfahrtswege in Kauf nahmen und größere Krankenanstalten etwa in Trier bevorzugten, wobei die Versorgung in ländlichen Krankenhäusern durchaus ebenbürtig, wenn nicht in mancher Hinsicht besser ist. Eine Schließung ländlicher Häuser bedeutet noch mehr Patienten für die großen Häuser, was dort zwangsläufig zu längeren Wartezeiten und häufig weniger Zeit für eine intensive Behandlung führt. Da kann es schon mal spät am Abend werden, bis ein Arzt die Behandlung aufnimmt.