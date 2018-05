Das Land ist in der Pflicht

Zum Artikel „Wandern junge Lehrer bald in Scharen aus Rheinland-Pfalz ab?“ (TV vom 3. Mai) schreibt Rainer Spies:

Die schlechtere Besoldung von Landesbeamten und insbesondere Lehrern in Rheinland-Pfalz als in anderen Bundesländern ist seit Jahrzehnten bekannt. Gut ausgebildete Lehrkräfte wandern seit Jahren in andere Bundesländer oder ins deutschsprachige Ausland ab. Grund dafür ist nicht nur die schlechtere Bezahlung. Denn nach der jahrelangen Ausbildung erhalten die Junglehrer meist befristete Anstellungsverträge. Diese enden dann vor den Ferien mit der Option, nach den Ferien wieder verlängert zu werden. Familienplanung ade. Das ist der eigentliche Skandal, den die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Dreyer zu verantworten hat. Ein Armutszeugnis. Föderalismus und Hoheitsrechte von Ländern müssen endlich geändert werden.

Rainer Spies, Reinsfeld