Leserbrief : Das „Nie wieder“ sollte nicht nur vorgegeben, sondern auch angewendet werden

Zum Artikel „Holocaust-Gedenken in Pandemie-Zeiten“ (TV vom 28. Januar) und zum Interview mit Ost-West-Experte Winfried Böttcher zur Ukraine-Krise: „Der Friede in Europa ist sehr zerbrechlich“ (TV vom 14. Januar):

Zugleich ist die Welt alarmiert ob eines drohenden Krieges mitten in Europa. Wieder werfen sich die Akteure gegenseitig vor, einander überfallen zu wollen, mit militärischer Gewalt aufeinander loszugehen. Welch ein Widerspruch zum „Nie wieder“! Wir Deutsche bekunden Bedauern und Reue gegenüber der jüdischen Gemeinschaft. Allzu gerne übersehen wir dabei, dass wir dieses Unrecht nicht aus eigener Kraft beendet haben: Eine Erwähnung der Befreier von Auschwitz, der Roten Armee, wird aus meiner Sicht allzu gerne übergangen – teilweise bewusst unterdrückt. Sollte uns die Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz, an das Ende des Vernichtungskriegs gegen Juden, Sinti und Roma, gegen alles „Nicht-Arische“, nicht auch daran erinnern, dass uns auch das russische Volk Vergebung für die 27 Millionen sowjetischen Opfern gewährt? Es gilt längst als eine Selbstverständlichkeit. Wie anders ist zu erklären, dass wir Deutsche Hand in Hand mit unseren „Bündnispartnern“ das über 30 Jahre immer wieder vorgetragene Sicherheitsbedürfnis unseres russischen Nachbarn nicht ernst nehmen, gar ignorieren?