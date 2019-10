Kllima und Energie : Das passt nicht zusammen

Zum Artikel „Warum ist der Windenergie die Puste ausgegangen?“ (TV vom 1. Oktober) schreiben Christa Breidert und Jürgen Zedler:

Redakteurin Katharina de Mos übersieht, dass die Möglichkeiten, auf freiem Feld – wie auf dem Foto – Windräder zu errichten, erschöpft scheinen. Ausgerechnet die Grünen haben durchgesetzt, dass – im Unterschied zu anderen Bundesländern – in Rheinland-Pfalz auch älterer Wald abgeholzt werden darf. Allein in der VG Hermeskeil sollen noch 35 Windräder im Wald errichtet werden, wofür rund 180 000 qm Wald mit 20 bis 40 Meter hohen Bäumen abgeholzt werden müsste.