Verkehr : Das war ja fast schon klar...

Das war ja mal wieder klar, wie so oft im Straßenbau: fast kein Termin wird eingehalten.

Warum kann dann an trockeenen Tagen nicht nachts gearbeitet werden?

Oder samstags beziehungsweise sonntags? Wie oft schien samstags die Sonne, und an dieser besagten Baustelle hat sich nichts getan.

An anderen Baustellen auf der Autobahn oder im Straßenbau wird auch am Wochenende oder nachts gearbeitet. Oder in anderen Berufen wie im Krankenhaus oder bei Unternehmen wie Dr. Oetker auch.